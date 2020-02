Mara Venier, malore a Domenica In durante la pausa pubblicitaria: «Stavo per svenire, è arrivato il medico»

Mara Venier sottotono a Domenica In. La conduttrice del programma domenicale di Rai 1 ha iniziato la puntata visibilmente provata dall'influenza. Nel corso della puntata si è capito che Mara non era al top della sua forma, durante le interviste la voce è andata calando e lei stessa ha ammesso di non stare bene.

Nel corso della trasmissione le sue condizioni sono però peggiorate e a confessarlo è stata la stessa Mara al ritorno da una pausa pubblicitaria. Nel lanciare la reclame si è sentito che diceva al microfono: «La voce è andata...e non solo quella».



Ultimo aggiornamento: 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando è tornata in studio per intervistare Gianluca Grignani ha spiegato: «Sai non mi stavo sentendo molto bene, stavo per andare in camerino a sdraiarmi perché». Poi la Venier però ironizza: «Ma poi mi sono detta: "chi conduce Domenica In?" Mi hanno dato qualche cosa, non so cosa sia e ora sto benissimo, sono tutta friccicarella».