Mara Venier pronta a lasciare Domenica In? «Ha ragione mio marito Nicola»: le parole della conduttrice allarmano i telespettatori

Mara Venier lascia Domenica In? Pare proprio di si. Zia Mara è stanca. Le parole che la signora della domenica ha rilasciato al settimanale Di piu' hanno lasciato di stucco i suoi fan. Ha bisogno di stare piu' in famiglia la conduttrice, non vuole lasciare la televisione, ma ha bisogno di qualcosa che la impegni meno. Domenica In la tiene impegnata infatti da settembre a giugno, e ora questi ritmi sono troppo serrati anche per Mara Venier. Certo lo aveva già fatto Mara, già aveva detto che voleva lasciare il suo show, ma poi non ci è riuscita, troppo amore per il suo lavoro e per il suo pubblico. Ma ora rilancia e spiega anche le motivazioni.

Mara Venier, addio a Domenica In?

«Non sto pensando di ritirarmi dalla tv ma solo di smettere di condurre Domenica In, che mi impegna per un anno intero per passare a programmi che mi impegnino di meno».

Il vero motivo che avrebbe indotto la venier a prendere seriamente in considerazione di dire addio al suo show è il marito Nicola Carraro. Mara spiega che lui è un uomo speciale che è riuscito a darle la tranquillità di cui aveva bisogno e per questo ora sente di dover fare un passo indietro nel lavoro e uno avanti nella vita privata.

«L’unica cosa che mi rinfaccia è che lavoro tanto, troppo. E le dirò che comincio a pensare ‘Ha ragione Nicola’, forse è arrivato il momento di vivere insieme gli anni che ci restano con più tempo da dedicarci a vicenda». Fino alla prossima primavera probabilmente non ne avremo nessuna notizia certa, intanto l'appuntamento con Domenica in è per domani 19 febbraio.