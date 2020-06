Mara Venier dopo la frattura al piede: «Domenica torno in onda con il gesso»

Mara Venier rassicura i telespettatori: «Domenica torno in onda con il gesso». La conduttrice di "Domenica in" si è rotta il piede sinistro cadendo dalle scale. «Sì andrò in onda o almeno ci provo», scherza, aggiungendo che la brutta caduta dalle scale di domenica scorsa poco prima di andare in onda le ha causato: «Una frattura del cuboide» al piede. «Poi metterò un tutore -racconta - e a luglio mi aspetta un periodo di fisioterapia». Non è la prima volta che alla Venier capitano queste disavventure: nel '95 fu la prima ad apparire in tv con la gamba ingessata quando fu 'travoltà da Luca Giurato a 'Domenica in' mentre ballavano insieme. In quella occasione si ruppe i legamenti del ginocchio e presentò il programma seduta. «Con Giurato il ginocchio, due volte mi sono rotta le dita insomma un macello!», dice Mara.

É stata lei stessa a informare i suoi fan delle conseguenze della caduta dalle scale poco prima della trasmissione. «Una bella frattura al piede.. olè», ha scritto su Instagram postando - insieme al commento - una foto che ritrae le sue gambe adagiate nel letto di un ospedale, e il gesso che avvolge il piede sinistro dalla caviglia al ginocchio. Moltissimi i messaggi di affetto di tanti personaggi noti. «Nooooo», è la reazione di Caterina Balivo. «Ma che succede!!», chiede Eva Grimaldi. «Nooo ziaaa», scrivono a Mara i Pinguini Tattici Nucleari. «Mi raccomando di guarire presto che abbiamo un liscio in sospeso», è il commento di Achille Lauro. A rassicurare tutti ci pensa poi lo stesso medico citato dalla conduttrice. « Mara torni meglio di prima!», scrive il dottor Di Giacomo.

Mara Venier, frattura al piede sinistro: il post su Instagram

Ultimo aggiornamento: 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA