Mara Venier, addio a Domenica In. La promessa al marito: «Dall'anno prossimo sono tutta tua»

Mara Venier dice addio a Domenica In. La "signora della domenica", come era stata soprannominata la conduttrice veneta, lascerà il programma che la vede protagonista fin dagli anni '90. L'annuncio alla vigilia dei suoi 70 anni, è stato dato al settimanale "Oggi". La Venier - veneziana doc - si è raccontata a tutto tondo in occasione del suo compleanno. «Non mi rendo ancora conto di essere arrivata a 70 anni, dentro mi sento sempre una ragazza di 30 - ha detto la conduttrice -. Sono serena, non ho mai basato la mia vita sull’avvenenza. Ed essere nonna è la cosa che più di tutte mi riempie d’orgoglio. Niente mi ha dato gioia, nella vita, come quelle due sillabe lì, “non-na”, pronunciate dai miei nipoti Giulio e Claudio».

L'addio al programma arriva con una promessa al marito, Nicola Carraro: «Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima Domenica In. Dall’anno prossimo sono tutta tua». L'edizione di quest'anno era andata in onda con lei alla conduzione nonostante la frattura al piede che le aveva causato grande sofferenza. Il suo addio allo storico programma di Rai Uno è un duro colpo per tutti gli affezionati, per cui la Venier era diventata quasi come una parente. Dall'anno prossimo "zia Mara" si dedicherà completamente ai suoi affetti, quelli veri, e ai suoi nipoti. E le domeniche televisive saranno, forse, un po' più vuote.

