Domenica In, Mara Venier furiosa con la produttrice degli Extraliscio: «Non ha rispetto per Papa Francesco»

Mara Venier furiosa a Domenica In con gli Extraliscio. La band, in gara a Sanremo 2021 con Davide Toffolo, si è lamentata attraverso la produttrice Elisabetta Sgarbi per il trattamento che sarebbe stato riservato loro dalla trasmissione di Rai Uno. Domenica In, infatti, è cominciato con oltre mezz'ora di ritardo in quanto sulla rete ammiraglia della Rai stava andando ancora in onda l'intervento del Papa in Iraq. La band, secondo quanto riferito da Sgarbi, sarebbe stata «convocata e poi mandata via». Informata della protesta, Mara Venier ha detto: «Cara signora Elisabetta Sgarbi, non ho il piacere di conoscerla. Noi abbiamo cominciato il nostro programma molto in ritardo per la diretta con Papa Francesco. Quindi prima di insultare i miei autori e la sottoscritta si informi bene, perché non abbiamo avuto la possibilità. Forse lei dovrebbe avere po' di rispetto per Papa Francesco». E ha concluso: «Credo, gentilmente, che le avranno detto che gli Extraliscio torneranno in studio a "Domenica In" a Roma. Per cui, signora, si dia una calmata».

APPROFONDIMENTI SANREMO Orietta Berti a ruota libera a Domenica In: «Il mio segreto?... VIDEO Sanremo 2021, Damiano dei Maneskin piange e ringrazia i fan:... SANREMO Sanremo 2021, Vasco Rossi "batte" Chiara Ferragni:... FACEBOOK Maneskin, Luca Barbarossa: «Mitici, orgoglio di... IL PERSONAGGIO Fiorello prende in giro la lirica a Sanremo e il Rossini Opera... IL PERSONAGGIO Sanremo 2021, Amadeus: «Terzo festival? Se ci sarà... LA POLEMICA Sanremo 2021, salta l'omaggio a Stefano D'Orazio dei Pooh....

Orietta Berti a ruota libera a Domenica In: «Il mio segreto? Mangio peperoncino»

Cosa è successo

«La scortesia e la mancanza di attenzione degli autori e della conduttrice di Domenica In è senza scuse». Elisabetta Sgarbi, produttore musicale degli Extraliscio, è furibonda per il trattamento riservato dal programma di Rai1 alla "sua" band. «Invitano settimane prima Gli Extraliscio (un gruppo di 6 musicisti + un tecnico) alla trasmissione - racconta la Sgarbi - li fanno fermare un giorno in più a Sanremo, li convocano prima alle 16.30, poi alle 15.30, li sottopongono ai tamponi, e poi li rimandano a casa, senza farli esibire e senza fargli dire una parola sulla loro presenza a Sanremo. Sarebbe bastato accorciare le esibizioni di tutti, senza fare selezioni aribitrarie e offensive. Una totale mancanza di rispetto, indegna di accompagnare un festival come quello appena concluso, condotto in porto con eroismo e cortesia», conclude Elisabetta Sgarbi.

Tagliati anche Ghemon e Random

Non solo Extraliscio con Davide Toffolo, anche Random e Ghemon non si esibiscono a Domenica In. Mara Venier, scusandosi, ha detto che i due cantanti saranno ospiti domenica prossima in studio. Ghemon, su Twitter, ha così ironizzato sulla sua esclusione: «Mi spiace per chi mi ha aspettato davanti alla televisione ma non mi esibirò a #DomenicaIn per questioni dovute ai tempi della trasmissione. Io comunque ero qui fuori al palazzo e ho citofonato tre o quattro volte ma secondo me avevano la musica alta e non mi hanno sentito».

Mi spiace per chi mi ha aspettato davanti alla televisione ma non mi esibirò a #DomenicaIn per questioni dovute ai tempi della trasmissione.

Io comunque ero qui fuori al palazzo e ho citofonato tre o quattro volte ma secondo me avevano la musica alta e non mi hanno sentito 🤷🏼‍♂️ — Ghemon (@Ghemon) March 7, 2021

Ultimo aggiornamento: 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA