Maurizio Costanzo, Mara Venier si commuove: «Lui e Maria? Un rapporto come quello tra me e mio marito»

«Maria era estremamente protettiva con Maurizio, quando lui veniva ospite da me in tv mi chiamava prima e si raccomandava di farlo bere». Mara Venier a Domenica In ha raccontato alcuni episodi e anche aspetti poco consciuti dell'amore tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, che lei ha sempre osservato da vicino in quanto amica intima della coppia.

Mara Venier: «Maria era estremamente protettiva»

«Per Maria, Maurzio è stato tutta la sua vita. Avevano un rapporto molto simile a quello tra me e mio marito Nicola. Anche io sono un'enorme rompiscatole a volte e ho un atteggiamento molto protettivo e materno con lui» ha svelato la conduttrice. Il pensiero di Mara Venier è andato subito a Maria De Filippi: "Dopo che saranno passati i giorni della celebrazione verrà il dolore, dovremmo stargli tutti vicino" ha detto la Venier esternando un pensiero con cui hanno concordato tutti gli ospiti in studio.