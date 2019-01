Mara Venier sta male a Domenica In: ecco cosa è successo

Mara Venier a Domenica In. La presentatrice ha accusato un mal di schiena, il classico colpo della strega in diretta tv. Mara ha gestito il tutto con la sua solita maestria, sorridendo e scherzando. Tutto è successo mentre intervistava Vincenzo Salemme. Inizio di pomeriggio complicato per. La presentatrice ha accusato un mal di schiena, il classico colpo della strega in diretta tv. Mara ha gestito il tutto con la sua solita maestria, sorridendo e scherzando. Tutto è successo mentre intervistava

Mentre gestiva il suo problema di salute con ironia, Mara è sembrata lanciare una strana frecciatina. “Ho il colpo della strega. Qualcuno me l’ha tirata”, afferma la Venier. I telespettatori non hanno potuto di fare a meno di notare la battuta della Venier e sui social impazzano le ipotesi. I più tirano in ballo Barbara D'Urso.

