Mara Venier ci ripensa: «La mia verità su Domenica In». L'anno prossimo ancora al timone?

Domenica In con la guida di Mara Venier è un indubbio successo di ascolti, ma la stessa conduttrice ha fatto sapere che questo sarebbe stato l’ultimo anno al timone della trasmissione Rai. Le sue recenti dichiarazioni però fanno pensare a un ripensamento, con grande gioia dei telespettatori.

Mara Venier (Instagram)

Mara Venier: «La verità su Domenica In»

Mara Venier ha fatto sapere che questo sarebbe stato il suo ultimo anno al timone di “Domenica In”, che anche in quest’edizione ha dato ottimi riscontri di audience. La notizia ha fatto naturalmente il giro del web, ma la stessa conduttrice sembra averci ripensato: «Ho detto che quest’anno è l’ultimo – ha spiegato la presentatrice veneziana in un’intervista a “Chi” – La verità è che il mio debole è sempre Domenica In, poi è andata bene pure questa volta con un palinsesto non proprio facile, per cui forse il tutto merita una riflessione».

Mara Venier (Instagram)

Quest’anno ha dovuto affrontare la competizione con Maria De Filippi: «Maria? Ecco si, me la sono ritrovata quest’anno non dico avversaria, dico “dirimpettaia”. Lo sa? Mi chiamava così Maurizio Costanzo quando io conducevo “Domenica In” – erano i miei primi anni – e lui faceva “Buona Domenica”. Vede il karma? Pensi che lui mi chiamava al telefono, oppure io che lo chiamavo qualche volta e ci dicevamo “In bocca al lupo e buon lavoro”. Forse non ci siamo sbagliati visto che siamo tutti qua».