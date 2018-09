Venier batte D'Urso: è Mara la Signora della Domenica. E Barbara la prende male

Zia Mara colpisce ancora e torna "Signora della Domenica" televisiva anche negli ascolti. La prima puntata della nuova "Domenica In", che vede il ritorno della Venier in Rai dopo 4 anni, ha battuto la "Domenica Live" di super Barbara. E la reazione della D'Urso non si è fatta attendere. Con un post su Instagram Barbara ha lanciato una frecciatina alla collega:





Della serie: Mara deve ringraziare i fedeli vecchietti di Rai1. Sarà ma i dati parlano chiaro. E non ne sono convinti neanche gli spettatori che commentano il post:

Gli ascolti Domenica In ha ottenuto 2.477.000 spettatori col 16.7% di share, nella prima parte in onda dalle 13.55 alle 15.57, e 2.142.000 spettatori col 16.5% di share, nella seconda parte in onda dalle 16.02 alle 17.31, battendo nettamente la concorrenza.

"'Domenica Live", infatti, ha registrato 1.553.000 spettatori (share 10.2%) con la presentazione in onda dalle 13.58 alle 14.28, 1.651.000 (share 11.7%) con l'Attualità dalle 14.32 alle 17, 1.853.000 spettatori (share 15.3%) con le Storie dalle 17.04 alle 17.39, 1.862.000 spettatori (share 16%) dalle 17.44 alle 17.54, 1.978.000 spettatori (16.5%) dalle 17.59 alle 18.31 e 1.707.000 spettatori (13.7%) dalle 17.36 alle 18.45.



Durante il periodo di sovrapposizione tra i due programmi, 'Domenica In' ha ottenuto il 16,5% di share mentre 'Domenica Livè l'11,8%. Mara Venier ottiene inoltre oltre 4 punti di share in più rispetto all'esordio della 'Domenica In' dello scorso anno, quando la prima puntata condotta da Cristina e Benedetta ottenne 1.706.000 spettatori, con il 12.3% di share.



Insomma Mara Venier «è ancora qua». Lo dice la canzone di Vasco che accompagna il suo ingresso nello studio e lo dice lei: «Eh già, sono ancora qua. Dopo quattro anni sono tornata a casa e ringrazio chi mi ha voluto in questa Domenica In, che è la mia decima».

«Grazie per l'affetto con cui avete seguito il ritorno di Domenica Live - scrive - Portiamo la curva di Canale 5 al 19% in un weekend ancora estivo in cui molto del nostro giovane pubblico era ancora fuori».«Non sarebbe poi elegante ammettere la sconfitta e complimentarsi con l’avversario?»