Mara Venier torna a Domenica In tra scaramanzie e riti: «Amo vestire di bianco, porta bene»

di Nicole Cavazzuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A quasi 70 annitornerà sulla Rete ammiraglia Rai al timone di. E dal vivo inonda ancora tutti con la sua invidiabile carica di energia che non si esaurirà neanche dopo le quasi 4 ore di conferenza stampa e di interviste.La incontriamo alla presentazione dei palinsesti della Rai per l’autunno-inverno 2018-2019 a Milano. Allegra e solare, “Zia Mara” sfoggia un look total white: «Il bianco è il mio colore preferito, porta bene», ci spiega.