Covid, Mara Maionchi dimessa dall'ospedale. Il marito: «Sta bene e vi abbraccia tutti»

Mara Maionchi è stata dimessa dall'ospedale. A dare la notizia dopo la paura per la positività al Covid e il conseguente ricovero, il marito Alberto Salerno: «Mara ha ricevuto tantissimi messaggi di affetto, sia sul suo telefono, che qui. Io posso solo fare da tramite, ma vi garantisco che vi ringrazia e vi abbraccia tutti dal divano di casa».

APPROFONDIMENTI PERSONE Covid, Mara Maionchi positiva, ricoverata in ospedale: ecco come sta ROMA Rocco Siffredi positivo al Covid: contagiata tutta la famiglia, la... ROMA Dado positivo al Covid, il comico-cantante ricoverato al San Camillo:...

Rocco Siffredi positivo al Covid: contagiata tutta la famiglia, la donna di servizio e l'autista

Secondo quanto è stato ricostruito successivamente, Mara Maionchi si sarebbe contagiata negli studi del programma Italia's got Talent, stesso luogo in cui avrebbe contratto il virus anche la campionessa di nuoto Federica Pellegrini. La "Divina" infatti era stata protagonista di alcune registrazioni del programma, insieme a concorrenti, tecnici e produttori. Durante il ricovero in ospedale, lo staff di Mara Maionchi aveva più volte rassicurato in fan sulle sue condizioni, ribadendone serenità e la totale fiducia nei medici.

Dado positivo al Covid, il comico-cantante ricoverato al San Camillo: «Ho avuto crisi respiratorie»

Intanto dal programma confermano il rispetto dei protocolli, dalla misurazione della temperatura ai test molecolari. La direzione ha reso noto, inoltre, che le registrazioni erano terminate domenica undici ottobre e fino al quel giorno tutti gli esami effettuati avevano dato esito negativo.

Grazie a tutti dal profondo del cuore per gli auguri di pronta guarigione rivolti a Mara, va già meglio. Agevoliamo una diapositiva della terapia 😉🤘🏻❤️ staff pic.twitter.com/lcG49xiDjc — Mara Maionchi (@maramaionchi) October 26, 2020

Ultimo aggiornamento: 14:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA