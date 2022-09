Manuel Vallicella, chi era l'ex tronista morto a 35 anni. Il dolore per la madre e quell'ultimo post: «Si può dire tanto senza dire niente»

«Si può dire tanto senza dire niente», scriveva il 1 settembre Manuel Achille Vallicella, ex tronista di Uomini e Donne che a soli 35 anni si sarebbe tolto la vita. L'ultimo post è una foto in primo piano dove metteva in primo piano i suoi occhi «così tristi e profondi», commentava qualcuno. La notizia della morte è stata diffusa da un suo amico Enrico Ciriaci che sui social ha scritto: «Ciao amico mio, troppo buono per questa vita maledetta. Rip». E confermata dal blogger Amedeo Venza.

Manuel Achille Vallicella, addio al tronista di “Uomini e donne”: è morto a soli 35 anni

Tatuatore ed influencer, Manuel era stato un corteggiatore e poi anche un tronista di Uomini & Donne, dove si era messo in luce per la sua bontà d’animo e per il suo essere un personaggio diverso rispetto a tanti altri. Non amava infatti la sovraesposizione mediatica causata dalle sue apparizioni nel dating show di Maria De Filippi, rispetto alla quale aveva dichiarato di sentirsi a disagio, e aveva deciso di abbandonare la tv per tornare a fare quello che amava: il tatuatore.

Tre anni fa aveva perso sua mamma, alla quale era legatissimo. In un post pubblicato nel giorno del suo 35esimo compleanno, il 9 gennaio, aveva ringraziato coloro che si erano ricordati di lui e aveva aggiunto: "E tu Mamma so che mi guardi e sorridi con me". La donna si è spenta nel febbraio 2019, dopo aver affrontato una malattia, come aveva dichiarato anche l'ex tronista che anche su Facebook parlava dell'immensa forza di sua madre nell'affrontare ogni momento di questo percorso. In più occasioni Manuel aveva esternato sui social i suo sentimenti, parlando di quanto sentisse la mancanza di sua madre: «E non smetterai mai e poi mai di mancarmi…imparerò soltanto a vivere tenendomi dentro in qualche modo l’ENORME vuoto che ha lasciato la tua assenza».