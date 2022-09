Manuel Vallicella morto, l'omaggio a Uomini e Donne. Gianni Sperti: «Parlandoti, forse, avrei potuto evitare questa fine»

Un primo piano in cui i suoi occhi parlano e anche le scritte che ha sul volto. L'ultimo post nel profilo di Manuel Achille Vallicella, racchiude in se, alla luce dei fatti di oggi, tutte le tenebre che si portava dentro. A 35 anni l'ex corteggiatore di Uomini e donne, che nella vita era un tatuatore, si è tolto la vita. Never give up, aveva tatuato sul sopracciglio sinistro. Ma lui non ce l'ha fatta a non arrendersi, e così ieri notte si è suicidato. «Si può dire tanto, senza dire niente». Queste le sue ultime parole sui social.

Manuel Vallicella suicida, il pensiero degli amici

Una fine probabilmente che in molti si aspettavano, almeno a sentire l’amico Enrico Ciriaci: «Manuel era vittima di depressione da quando, tre anni fa, era morta sua madre. Non gli eravamo stati vicini anche perché non si era confidato con nessuno. Non era il tipo di persona che esterna i suoi problemi, teneva tutto dentro». Ed è vero, Manuel non era una persona ficile da comprendere, ma i suoi facevano trasparire una grande bontà d'animo. Si era presentato nel programma di Maria De Filippi nel 2016 con la sua bellezza e con le sue fragilità. Era arrivato negli studi Mediaset per corteggiare Ludovica Valli e con lei aveva instaurato un rapporto speciale. Al momento della scelta finale tuttavia la tronista decise di lasciare il programma con Fabio Ferrara. Manuel così dopo qualche tempo tornò all’interno della trasmissione di Maria De Filippi, come tronista. Ma deciso di abbandonare poco dopo per tornare nel suo studio di tatuaggi. Il mondo dello spettacolo non gli interessava, l'arte era il suo regno. Ma neanche in quella è riuscita a trovare un appiglio per aggrapparsi alla voglia di vivere.

L'approdo a Uomini e Donne

Operaio metalmeccanico da quando aveva 15 anni, Manuel aveva raccontato che sarebbe potuto diventare un calciatore, ma poi la strada gli aveva messo di fronte altre scelte. Nel percorso si era trovato di fronte l'opportunità di partecipare al dayting di Maria De Filippi, e lo ha fatto. Ci ha provato avestire i panni del bello e dannato ma poi non erano i suoi e se li è tolti.

Il post straziante di Ludovica Valli

Nel programma aveva incontrato Ludovica e se ne era innamorato. Ora è lei a ricordarlo, lei dal suo profilo con 1,8 milioni di follower.

«Sono senza parole, davvero, sono sconvolta….Non dimenticherò mai la tua timidezza ed i tuoi occhi dolci, averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve Manuel, fa buon viaggio».

L'omaggio di Maria De Filippi

Da corteggiatore non scelto è diventato tronista. Aveva conquistato il cuore del pubblico e quello della padrona di casa. Un affetto quello nei confronti dell’ex tronista Manuel Vallicella condiviso anche da Maria De Filippi così come da tutto il suo staff che ieri, al termine della puntata di UeD, ha trasmesso un filmato con alcuni spezzoni realizzati nel corso dell’avventura televisiva dell’ex 35enne. «Ciao Manuel, che la terra ti sia lieve», ha scritto alla fine della clip la redazione dando così l’ultimo saluto a uno dei personaggi più amati della storia di Uomini e Donne.

Le parole di Gianni Spèrti

C'è stato anche Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e Donne: «Tutti ti notavano per l’aspetto fisico ma poi si ricordavano di te per la tua timidezza e bontà d’animo», ha scritto l’ex ballerino «La domanda che mi affligge è: Chissà se, parlando con te un po’ di più, avrei potuto fare qualcosa per evitare questo traffico finale. Ti voglio bene». E anche Raffaella Mennoia ha voluto ricordarlo, «mi dispiace talmente tanto che non riesco neanche a scriverlo»

Manuel e la sua vita difficile

Taciturno e silenzioso ma per Manuel tutto ciò era un punto di forza: «Non parlo molto, ma non parlare non vuol dire non avere carattere: il carattere lo dimostri quando cadi e ti rialzi a me nella vita è successo molte volte». Questo diceva nel 2017, ma oggi la storia è finita diversamente.

I funerali

Gli amici di Manuel Achille Vallicella hanno annunciato la data del funerale. Venerdì 23 settembre ci sarà la possibilità di dare un ultimo saluto all'ex volto di Uomini e Donne, scomparso prematuramente. La cerimonia funebre si terrà presso la Chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata, nella frazione Strà nel comune di Colognola ai Colli, in provincia di Verona.