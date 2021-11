Gf Vip, l'emozionante sorpresa di Alex a Manuel, poi il messaggio per Aldo: «Lo affido a te»

Momenti difficili per Manuel Bortuzzo. I riflettori puntati del Gf Vip gli ricordano di quando era in ospedale con la luce fissa. «È come se vivessi la mia vita con gli altri e poi vivessi una vita contro me stesso. E quella devo vedermela da solo. Sprofondi nel nero e poi risali». Manuel lo ha sempre detto che il suo dolore non riesce a condividerlo con nessuno. «Ho un'aquila tatuata proprio per questo: perché lei viaggia da sola. per quanto io possa avere affetti a fianco io in questo viaggio sarò sempre solo». Il loft di cinecittà per l'ex nuotatore è una grande prova.

Gf Vip, la forza di Manuel Bortuzzo

Alfonso Signorini torna a parlare con il concorrente. «La casa del Gf è scomoda perchè quella voce che ti richiama e che ti mostra te stesso diventa un urlo, come fai a non sentirlo?»

Bortuzzo spiega: «Lo sento e lo ascolto e poi una cosa è rivolservi le cose con se stesso e vivere con gli altri»

Ma dove trova l'appiglio?

«Nel momento in cui capisco che sono fortunato a essere vivo. Il dono più prezioso è la vita. Sembra scontato ma non lo è per niente»

La sorpresa di Alex

Vola in passerella Manuel perchè c'è Alex il suo migliore amico. «In questo viaggio sei solo ma io sono con te con il cuore. Quando uscirai da qui quel viaggio lo affrontereo insieme per sempre. So che per te non è facile, ma ricordati la tua missione qui. Questa esperienza ti farà crescere tanto come uomo. Quella missione l'hai un po' accantonata e ci sta perchè sei un ragazzo. Fuori le persone ti amano e ti voglio vedere sorridenti. Fallo per noi. Pensaci e sappi che noi ti guardiamo sempre. Non mollare e ricordati che il mondo fuori non è più tenero di questa casa»

Un'emozione che è percepibile fin da casa. «Devi farmi una promessa da fratello a fratello: non mollare». Un'amicizia che è aldilà di ogni parola. I due si sono incontrati dal baribiere e da li complice anche la passione per il pianoforte non si sono mai lasciati.

Nella casa del Gf Vip il migliore amico di Bortuzzo è Aldo Momanto e Alfonso Signorini grida a lui di andare in passerella perchè Alex ha un messaggio anche per lui. «Questo ragazzo è come un vaso di porcellana si potrebbe sgretolare da un momento all'altro io affido tutto l'amore che provo per Manuel a te»