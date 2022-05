Domenica In, Mara Venier annulla l'ospitata di Manuel Bortuzzo: ecco perché e la risposta di lui (sui social)

Manuel Bortuzzo avrebbe dovuto partecipare a Domenica In insieme al papà Franco Bortuzzo, per promuovere il film tv "Rinascere" sulla sua storia, ma la sua partecipazione allo show è stata annullata. Il motivo? secondo le indiscrezioni trapelate sul sito di Davide Maggio, la decisione di annullare l'intervista sarebbe arrivata direttamente dalla conduttrice Mara Venier, che non avrebbe gradito la partecipazione di ieri del ragazzo a "Verissimo" la trasmissione della rete concorrente diretta da Silvia Toffanin. Al posto di Manuel la conduttrice a Domenica In ha invitato l'attore Alessio Boni, che nella fiction interpreta il padre di Manuel, Franco Bortuzzo.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Manuel Bortuzzo a Verissimo, la verità su Lulù:... SOCIAL Manuel Bortuzzo, ecco perché è finita con Lulù:... TELEVISIONE Gf Vip, Lulù Selassiè delusa arriva in studio:... L'ANNUNCIO Manuel Bortuzzo e Lulù si sono lasciati. Il post dell'ex... L'INTERVENTO Mara Venier operata: «Sono gonfia, è stato un intervento...

La partecipazione di Manuel a Verissimo

Alla trasmissione di Silvia Toffanin, Manuel Bortuzzo non ha parlato della fiction Rinascere ma esclusivamente della sua vita sentimentale, della rottura con Lulù e dell'incidente che lo ha costretto in sedia a rotelle.

La risposta di Manuel

La risposta di Manuel è arrivata tramite Instagram, con un commento che appare proprio riferito alle tensioni con Domenica In. Il ragazzo ha infatti risposto al commento di un utente che affermava: “Ma se lui doveva andare a Domenica In per parlare del film perché non ci può più andare? Lui a Verissimo ha solo parlato della storia finita con Lulù. È che Mara, oltre al film, voleva fare anche gossip? Manuel vuole tenere le due cose ben separate, forse non tutti lo hanno capito?“.Lo sportivo ha "risposto al commento" dicend: “Non tutti ci arrivano“. Una eloquente frecciatina dedicata a Mara Venier.