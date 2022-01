Gf Vip, Manuel Bortuzzo abbandona la casa del Grande Fratello: lunedì la comunicazione ufficiale

Manuel Bortuzzo abbandona la casa del GF Vip: lunedì la comunicazione ufficiale. Il cambiamento del nuotatore all'interno della casa è sotto gli occhi di tutto, soprattutto in campo amoroso con la piccola Lulù a cui ha dedicato una romantica lettera d'amore (QUI trovate la lettera).

(Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

APPROFONDIMENTI IL CASO Manuel Bortuzzo esce dal Grande Fratello Vip: «Altra occasione... TELEVISIONE Gf Vip, le indimenticabili parole di Manuel a Lulù: «Con... CULTURA GfVip, Manuel Bortuzzo: nozze in arrivo con Lulù? Lei:... I GESTI Gf Vip, Manuel Bortuzzo lo fa solo con Giucas e Lulù Video CULTURA Gf Vip, Jessica nel letto con Manuel e Lulù: ma i fan di... DALLA CASA Gf Vip, Manuel Bortuzzo ora è geloso di Lulù: lo...

Manuel Bortuzzo lascia il Grande Fratello Vip

Manuel Bortuzzo ha intenzione di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, l'uscita sarebbe dovuta avvenire durante la diretta di venerdì sera, ma Alfonso ha chiesto al campione di dare la sua risposta definitiva il prossimo lunedì. «Manuel so che stai meditando di lasciare il gioco - dice Signorini - ti comprendiamo e lunedì dirai la tua decisione. Non parteciperai alle nomination. Mi sembrava corretto nei confronti del gioco e dei tuoi stessi compagni». Manuel quindi ufficializzerà la sua decisione nella puntata di lunedì 24 gennaio, ma è molto sereno. Signorni prova a chiedere a Lulù di convincerlo a restare: «Lulù per amore comprende», chiude Bortuzzo.