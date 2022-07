Manoela Fortuna, cantante di The Voice partorisce ma non sapeva di essere incinta: «Credevo fosse una colica»

«Non sapevo di essere incinta». Manoela Fortuna, concorrente dell'edizione brasiliana di The Voice, ha partorito nel corso della sua vacanza in Italia. Ma, come detto, non sapeva di aspettare una bambina. La 28enne si trovava a Ricadi, in Calabria, per trascorrere le ferie con gli amici, quando quello che lei considerava un semplice mal di pancia si è trasformato in qualcosa di più. La cantante, in preda a forti dolori addominali, è stata portata all'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, dove grazie a un'ecografia ha scoperto di essere incinta.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Manoela Fortuna, cantante brasiliana partorisce in Calabria ma non... REGNO UNITO Manchester, mamma crede di avere il Covid invece è incinta di... STATI UNITI R. Kelly, ex cantante di «I believe I can fly»,... LONDRA Harry e Meghan, un'altra intervista con Oprah? L'incontro che... LA CERIMONIA Giorgia Venturini, le nozze da sogno a Roma (col pancione). E la... PERSONE Giorgia Venturini, le nozze da sogno a Roma (col pancione). E la...

Non sapeva di essere incinta, cantante brasiliana partorisce a Vibo Valentia

Manoela pensava di avere una colica, invece erano contrazioni. La giovane ha partorito poche ore dopo una bellissima bambina del peso di 2,450 chili: per lei ha scelto il nome Esperanza, sebbene inizialmente volesse chiamarla come le ostetriche che l'hanno aiutata, Antonella e Rita. Ai microfoni di Tgcom il musicista Gaetano Caracciolo, un amico di Manoela, ha raccontato: «Non si vedeva alcun pancione, pensavo semplicemente che fosse ingrassata. Il papà della bambina è stato informato e sta arrivando dal Brasile per conoscerla».

È stato proprio Caracciolo a trovare Manoela riversa a terra, in preda ai dolori, e a portarla in ospedale. La ragazza stava prendendo degli antidolorifici per quella che credeva una colica, mentre ai medici ha raccontato di aver avuto regolarmente il ciclo mestruale per tutti i mesi che hanno preceduto il parto a sorpresa. «È stato uno shock per tutti - ha dichiarato l'amico di Manoela - ma la bimba sta bene ed è bellissima».