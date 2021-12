I Maneskin tornano a X Factor e aprono il live con Beggin'. I fan si scatenano

I Måneskin hanno aperto con Beggin’ la finale di Xfactor. La cover del brano inciso dai Four Seasons era stata eseguita dal vivo nel 2017, per l’undicesima edizione del talent show. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan tornano così lì dove vinsero e raggiunsero la notorietà. Beggin' era tra le canzoni del loro Best of.

APPROFONDIMENTI L'ULTIMO ATTO X Factor, la finale in diretta: sul palco i Coldplay IL REPORT Damiano dei Maneskin icona del 2021, è lui l'influencer...

Spalti gremiti al Mediolanum Forum di Assago. Ludovico Tersigni, alla conduzione, ha fatto un esplicito riferimento alla pandemia: «Speriamo tutto possa tornare come prima o meglio di prima», ha detto alle migliaia di persone presenti e ai telespettatori. I finalisti sono Baltimora, Bengala Fire, Fellow e Gianmaria.

X Factor, la finale in diretta: show dei Maneskin in apertura di live

Al vincitore andrà un contratto discografico con Sony Music, oltre ovviamente a tutti i riflettori che si prende il primo classificato.