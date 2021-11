Giallo sull'assenza di Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, alla cerimonia legata all'annuncio dei candidati agli ambitissimi Grammy Awards 2022. Sul palco del Grammy Museum di Los Angeles, dove ieri (quando in Italia erano le 18), è stato trasmesso in diretta mondiale l'evento, i Maneskin si sono presentati in tre: «Siamo onorati di annunciare alcune delle candidature e di partecipare a questa incredibile celebrazione della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati