I Måneskin a Times Square con Spotify: «Siamo ancora increduli del grande successo che stiamo riscuotendo»

Il successo dei Måneskin in Italia e nel Mondo non si ferma. Per celebrarne gli incredibili risultati, da oggi e per i prossimi sei giorni, la band romana sarà protagonista del billboard di Spotify a Times Square, con la playlist This is Måneskin. L’ennesima tappa di un cammino inarrestabile, per una band giovane ma che ha già fatto molta strada: a partire dal primo concorso locale nel 2015, fino al secondo posto a X Factor Italia, per giungere alle vittorie di Sanremo e dell’Eurovision negli ultimi mesi.

APPROFONDIMENTI L'ANTICIPAZIONE Sanremo, Amadeus e l'effetto Maneskin: «Io pronto per il... MUSICA Maneskin battono i Beatles, su Spotify più ascoltati della... IRONIA SOCIAL L'ira social dei francesi eliminati. «Antidoping agli... SPETTACOLI Maneskin, Damiano bacia in bocca Thomas in diretta:... IL SALVATAGGIO Maneskin, Damiano "eroe" salva Victoria che sta per essere... IL FENOMENO Maneskin, moderni romani: la prima band italiana a scalare la hit... L'ARTICOLO Maneskin, il New York Times li celebra: «Conquisteranno il...

Sanremo, Amadeus e l'effetto Maneskin: «Io pronto per il tris. Fiorello? Non c'è bisogno di dirgli nulla»

Maneskin a Times Square: «Siamo ancora increduli del grande successo che stiamo riscuotendo»

Intervistati da Spotify, gli artisti hanno parlato della vittoria all’Eurovision 2021: «Dopo la nostra vittoria al Festival di Sanremo, eravamo entusiasti di avere l'opportunità di partecipare all'Eurovision, che è un evento musicale enorme. È stata un'esperienza incredibile, perché abbiamo incontrato tante persone da paesi diversi. È stato molto divertente ed è stato anche un ambiente sano in cui stare, non abbiamo sentito la competizione. Quando abbiamo avuto la possibilità di esibirci sul palco e di suonare durante la finale, è stata un'emozione indimenticabile per noi ed è stato fantastico poter finalmente suonare davanti al pubblico in presenza dopo due anni».

Maneskin battono i Beatles, su Spotify più ascoltati della storica band di Liverpool: oltre 28 milioni di persone raggiunte

E sull’incredibile successo che stanno riscuotendo in tutto il mondo: «Controlliamo costantemente le classifiche Spotify per monitorare i nostri risultati e siamo ancora increduli dei risultati pazzeschi e del grande successo che stiamo riscuotendo! Inoltre, abbiamo appena terminato un tour in tutta Europa, incontrando molti fan in ogni paese in cui siamo andati, e siamo davvero felici di questo».