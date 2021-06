Maneskin, in Lettonia ingaggiati dei sosia per la pubblicità della mozzarella: la foto diventa virale sui social

I Maneskin hanno raggiunto un successo internazione, a tal punto che in uno spot in Lettonia hanno fatto girare a dei loro sosia una pubblicità per la mozzarella della "Formagia". L'azienda del Paese baltico ha infatti ingaggiato dei sosia dei vincitori per girare lo spot che nel giro di poco è diventato virale in rete. La pubblicità delle mozzarelle Formagia è stata notata su Twitter e vede riuniti attorno ad una tavola imbandita con una pizza i sosia. Sul cartone è scritto "Tik labi ka Italija", che tradotto significherebbe "Buono come in Italia".

APPROFONDIMENTI IL SALVATAGGIO Maneskin, Damiano "eroe" salva Victoria che sta per essere... IL TWEET Madame, bufera social: «Non mi alzo per fare una foto con chi... IL FENOMENO Maneskin, moderni romani: la prima band italiana a scalare la hit... VIDEO Maneskin, Damiano salva Victoria De Angelis che stava per essere... L'ARTICOLO Maneskin, il New York Times li celebra: «Conquisteranno il... SPORT Italia-Svizzera sembra l'Eurovision: Maneskin in campo... su... IL PERSONAGGIO Mengoni, "Ma stasera" è il nuovo singolo. Tra funky,... PERSONE Maneskin sbarcano su TikTok e annunciano una diretta da Berlino su... IL COMMENTO Notti da favola con la tata digitale, se i bambini si addormentano... PERSONE Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin LA RIVELAZIONE Maneskin, Giorgia Soleri è bisessuale. La rivelazione della... LA STORIA Sangiovanni insultato per strada perché vestito di fucsia....

HELP NOT THIS LATVIAN CHEESE COMMERCIAL ‘AS GOOD AS IN ITALY’ pic.twitter.com/NV1OneCKNL — lana :) (@escstan) June 21, 2021

Il successo internazionale dei Maneskin

I veri Maneskin continuano a scalare le classifiche musicali del mondo: un grandissimo successo per la band italiana e nelle hit parade non c'è solo "Zitti e buoni", il brano che ha trionfato a Sanremo e all'Eurovision. In Gran Bretagna sta cominciando ad avere successo la canzone "I wanna be your slave". Bisogna ricordare che in occasione dell'ultimo Eurovision Song Contest, la Lettonia ha dato all'Italia ben otto punti.