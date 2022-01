I Maneskin tornano “a casa”. Ci sarà anche la band romana tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2022. Questa sera Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio alla fine del Tg1 delle 20 si collegheranno da Los Angeles, dove si trovano attualmente per partecipare ad alcuni show televisivi, per annunciare il loro ritorno sul palco dell’Ariston. Insomma, tornano lì dove l’anno scorso, grazie alla vittoria di “Zitti e buoni”, iniziò il loro straordinario percorso che li ha portati a vincere l’Eurovision, a fare da supporter dei Rolling Stones, conquistare le classifiche di mezzo mondo.

L'annuncio di Amadeus

Dopo i passi falsi delle due precedenti edizioni – dalla lista dei big di Sanremo 2020 bruciata da Amadeus in un’intervista concessa prima della prevista serata di Rai1 alla figuraccia fatta nel 2021 quando si impuntò per avere a tutti i costi il pubblico all’Ariston, mentre tutti gli altri teatri italiani erano chiusi a causa delle restrizioni legate al Covid – il conduttore-direttore artistico continua a portare avanti una strategia comunicativa molto istituzionale, scegliendo ancora una volta il Tg1 per aggiungere con spirito aziendalista un altro tassello al cast del Festival. Lì negli ultimi dieci giorni ha annunciato – nell’ordine – l’ospitata di Checco Zalone, i nomi delle cinque protagoniste che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston (Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli) e il passaggio a Sanremo di Cesare Cremonini, il cui nome aveva cominciato a circolare con troppa insistenza sui giornali per non essere ufficializzato.

L'esibizione a Los Angeles

Alla lista degli ospiti del Festival di Sanremo 2022, in programma dall’1 al 5 febbraio, si aggiungono ora ufficialmente anche i Maneskin. Il passaggio della band, che questa notte a Los Angeles si è esibita agli iHeartRadio ALTer EGO, condividendo il palco dell’evento con big del rock internazionale del calibro di Imagine Dragons, Kings of Leon e Coldplay, farà anche da traino all’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest, che come noto si svolgerà a Torino – grazie alla loro vittoria dell’anno scorso – dal 10 al 14 maggio.