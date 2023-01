I Maneskin superospiti a Sanremo, l'annuncio di Amadeus e l'irruzione in studio al Tg1 (senza Ethan). Damiano: «Ci speravamo»

I Maneskin a Sanremo 2023, l'annuncio di Amadeus e l'irruzione in studio al Tg1. La band romana vincitrice nel 2021 sarà tra i superospiti dell'edizione 2023 del Festival. A presentarli è stato proprio il conduttore della kermesse musicale nel corso del telegiornale serale su Rai1. I Maneskin (assente Ethan), presenti in studio questa sera, saranno i protagonisti della serata di giovedì 9 febbraio.

«La notizia è che stasera sono il quarto Maneskin», ha scherzato Amadeus introducendo in studio i suoi ospiti, Damiano, Victoria, Thomas, senza Ethan, ammalato a casa: «guarisci presto», è stato l'augurio del direttore artistico. «Non vediamo l'ora di tornare a Sanremo - ha detto Damiano - ci speravamo, per noi è sempre un onore». «Li invito ogni anno a prescindere - ha fatto eco Amadeus - perché Sanremo è fortemente legato a loro, ha una marcia in più quando ci sono i Maneskin». Il gruppo ha spopolato in America, ma per il matrimonio glam con cui ha celebrato ieri a Palazzo Brancaccio l'uscita di Rush! ha scelto la sua città: «Roma ha i Maneskin nel cuore», ha sottolineato Victoria. «Il disco sta andando benissimo, dai fan arrivano tutti commenti bellissimi». All'Ariston, dove hanno trionfato nel 2021 con Zitti e buoni e dove sono tornati come superospiti l'anno scorso, saranno nella serata di giovedì, «anche perché - ha spiegato Amadeus - fino al giorno prima sono negli Stati Uniti, vengono appositamente per Sanremo. Vedrete cosa accadrà con i Maneskin, sarà energia allo stato puro».

Maneskin a Sanremo, il nuovo album già vola

A poche ore dall'uscita (la mezzanotte tra il 19 e il 20 gennaio), il nuovo album dei Maneskin, 'Rush!' è già entrato direttamente al primo posto della classifica iTunes in ben 20 Paesi. Dopo il lancio romano con un 'matrimonio a 4' per la band, nell'evento a Palazzo Brancaccio organizzato da Spotify Global, 'Rush!' - a quanto apprende l'Adnkronos - è già al primo posto in Italia, Stati Uniti, Francia e altri 17 Paesi, è al terzo posto nel Regno Unito e in Giappone, mentre raggiunge la top 20 in altri 37 paesi.

Dall'esordio nel 2016 al "matrimonio" per celebrare 'Rush'

Gli ultimi anni per i Maneskin sono stati a dir poco impetuosi e frenetici: irrompono sulla scena nel 2016 e portano il rock italiano sulla bocca di tutti. Oltre ai vari riconoscimenti che il gruppo ha ricevuto nel corso degli anni, quest'anno la band è stata nominata per la categoria 'Best New Artist' ai 'Grammy Awards'. Per celebrare il loro nuovo album, 'Rush', Spotify ha organizzato il 'matrimoniò dell'anno a Palazzo Brancaccio a Roma. Tutti e quattro i membri, Damiano David, Victoria de Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio, si sono simbolicamente uniti in una cerimonia rock & roll promettendo eterna fedeltà l'uno all'altro, mentre la band continua a conquistare il mondo e a raggiungere nuove, vertiginose vette. I Maneskin e Spotify hanno coinvolto le persone che sono state una parte fondamentale del loro successo e con cui hanno condiviso il loro amore per il rock, tra cui il Maestro di Cerimonie di ieri sera Alessandro Michele e invitato ospiti importanti come Baz Luhrmann, Machine Gun Kelly, Paolo Sorrentino, Sabrina Impacciatore, Floria Sigismondi, Paulo Dybala, Fedez e Oriana Sabatini.