Maneskin nudi per “Mammamia”: la band hot sui social per il nuovo singolo. Fan in visibilio

Maneskin nudi per il nuovo singolo Mammamia, che uscirà l'8 ottobre. Boom di like sui social per gli scatti hot della band, con i quali i ragazzi romani mandano in visibilio i loro fan e tengono alta la tensione e le aspettative per la loro nuova produzione discografica. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio si sono fotografati e fatti fotografare senza veli, con solo alcune stelline nere a coprire le parti intime, ma lasciando ben poco all'immaginazione. L'operazione spregiudicata ha raccolto molti consensi tra i fan scatenati, ma anche qualche critica per chi trova eccessivo il loro esibizionismo.

