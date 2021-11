Maneskin vincono agli Mtv Ema: «Ci dicevano che non ce l'avremmo fatta, si sbagliavano»

«​In molti ci dicevano che non ce l'avremmo fatta con la musica. Beh, si sbagliavano», queste le prime parole di Damiano dopo la vittoria dei Maneskin come miglior gruppo rock agli Mtv Ema di Budapest. La band romana ha sbaragliato la concorrenza, superando gli altri gruppi candidati come i Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon e The Killers.

Si tratta del primo successo italiano in una categoria internazionale nella storia degli European Music Awards. «Complimenti ai Måneskin! Il premio 'Best rock' agli MTV Europe Music Awards 2021 è un'ulteriore conferma del loro talento e una vittoria per tutta la musica italiana». Così il Ministro della Cultura, Dario Franceschini