Maneskin, salgono in vetta alle classifiche mondiali: "Rush!" primo in sette paesi

La critica li stronca, soprattutto negli Usa, dove le recensioni uscite a ridosso della pubblicazione dell’album sono state tutt’altro che entusiastiche. Però i fan sono dalla loro parte. E permettono ai Maneskin di continuare a vivere la favola cominciata ormai due anni fa con il trionfo all’Eurovision Song Contest con “Zitti e buoni”, il primo tassello dell’ascesa mondiale della rock band partita da via del Corso. L’avventura nelle classifiche di “Rush!”, il nuovo disco del gruppo, era partita in salita: all’inizio della settimana, nonostante fosse riuscito a conquistare il primo posto su iTunes in venti paesi all’indomani della pubblicazione, l’ideale successore di “Teatro d’Ira – Vol. I” si era dovuto accontentare solamente della medaglia di bronzo nella Top Albums Debut Global, la classifica di Spotify relativa ai dischi più ascoltati a livello mondiale nel primo fine settimana successivo alla loro uscita, superato da “Mansion Musik” di Trippie Redd e da “Donde quiero estar” del rapper spagnolo Quevedo, rispettivamente al secondo e al primo posto.

Maneskin, dalle critiche agli applausi

Gli ci è voluto qualche giorno per carburare, potendo contare anche su una massiccia promozione: mentre le immagini del matrimonio a quattro celebrato a Palazzo Brancaccio a Roma alla vigilia dell’uscita dell’album cominciavano a fare il giro del mondo, la band ha continuato a far parlare di sé rilasciando interviste su interviste, tra provocazioni e dichiarazioni forti (al quotidiano britannico The Guardian hanno detto che «l’Italia è un paese molto conservatore e la gente lì è intimidita dal fatto che qualcuno possa truccarsi o indossare tacchi alti o apparire seminudo o non essere etero: fanculo loro»), collezionando anche ospitate in tv come quella al “Tonight Show” di Jimmy Fallon negli States. E i risultati, alla fine, sono arrivati.

“Rush!", primo in classifica

“Rush!”, che in Italia ha debuttato ieri, a una settimana dalla sua uscita, al primo posto della classifica ufficiale Fimi relativa agli album e ai vinili più venduti nel nostro paese, è un successo anche all’estero: il terzo album di inediti di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio si piazza al primo posto delle classifiche francesi, giapponesi, belghe, olandesi, svizzere. Nella classifica settimanale ufficiale del Regno Unito, la Official Albums Chart Top 100, “Rush” ha debuttato alla quinta posizione, sotto a “What’s rock and roll” della band dei Reytons, a “Midnights” di Taylor Swift, a “SOS” di SZA e a “The Highlights” di The Weeknd, superando negli ultimi sette giorni nelle vendite “=” di Ed Sheeran, “Divinely uninspired to a hellish extent” di Lewis Capaldi e “Harry’s House” dell’ex One Direction Harry Styles.

I riconoscimenti

Il prossimo 5 febbraio la band volerà a Los Angeles per partecipare alla serata di consegna dei prestigiosi Grammy Awards, i premi più ambiti del music biz mondiale: Damiano, Victoria, Thomas e Ethan proveranno a portarsi a casa la statuetta come Best New Artist, Miglior nuovo artista, per la quale sono i favoriti insieme alla cantante brasiliana Anitta. E chissà che in caso di vittoria non si presentino con il premio sul palco dell’Ariston, quando nella serata di giovedì 9 febbraio torneranno ad esibirsi al Festival da superospiti dopo il passaggio dell’anno scorso a un anno da “Zitti e buoni”. Dall’Italia riprenderà la tournée mondiale “Loud Kids Tour”, con uno show in programma il 23 febbraio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro: per la serie di concerti sono stati già venduti 500 mila biglietti.