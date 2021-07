Maneskin in vetta alla hit parade da due settimane, non si arresta il successo mondiale

Saldi in vetta alla hit parade Fimi/Gfk, ancora nella chart mondiale di Spotify per due settimane consecutive. Non accenna a declinare l'incredibile successo dei Maneskin. Il loro album «Teatro d'ira», secondo tra i vinili più venduti, confermano anche l'ottava posizione con il loro Ep di debutto «Chosen». Intanto ieri sera è uscito il loro nuovo video del brano «I wanna be your slave».

Nuovo album di Noa

Gli altri artisti presenti in classifica

Nella settimana dal 9 al 15 luglio in classifica Fimi/Gfk è stabile al secondo posto Sangiovanni, giovane cantautore finalista di Amici di Maria De Filippi. In terza posizione il rapper Rkomi con «Taxi Driver». Debutta invece al quarto posto il producer milanese Don Joe con l'album «Milano» soprano che vanta 25 feat tra cui Guè Pequeno, Jake La Furia, Marracash, J-Ax e Jack The Smoker. Al quinto posto il rapper Fred De Palma con il suo «Unico».

Conferma la sesta posizione Madame, mentre perde due posizioni e si trova settimo Aka 7even, tra i protagonisti della ventesima edizione di Amici, con l'album omonimo. Chiudono la top «Don't worry best of» dei Boomdabash che salgono al nono posto e Radio Italia Summer Hits al decimo. Mentre il singolo più scaricato è ancora Mille, del trio Fedez, Achille Lauro & Orietta Berti. Tra i vinili più venduti, infine, debutta il remix di «Origin of Symmetry», secondo album in studio dei Muse del 2001.

