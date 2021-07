Maneskin, Damiano attore in "Un medico in famiglia": ecco la comparsa datata 2016

Il popolare cantante dei Maneskin Damiano David ha un passato da 'attore'. Come segnalato da molti fan della rock band romana il frontman del gruppo appare nell'undicesimo episodio della decima serie di «Un medico in famiglia».

In un passaggio della fortunata serie di Rai 1 con Lino Banfi, recuperabile anche sul portale di RaiPlay. Il cantante dei Maneskin non ha recitato ma è stato protagonista di una ‘comparsata’. Il volto e alcune foto di Damiano David compaiono quando il nipote di nonno Libero, interpretato da Banfi, Bobò, cerca su Facebook il profilo di un tale Luigi Pacchiarotti. Il ragazzo citato, ma che non compare mai 'in scena', è interpretato appunto dal cantante dei Maneskin.

La notizia si era già diffusa qualche anno fa, ma senza troppo clamore. Oggi però, dopo l'impennata nelle classifiche della band, è tornata a essere una delle più discusse tra i nuovi fan dei Maneskin. Il gruppo rimane ancora in testa alla Top 50 Global Chart di Spotify con il brano «Beggin».

