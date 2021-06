Maneskin, Damiano salva Victoria De Angelis che stava per essere investita: il video è virale

È già virale il video di Damiano David, il cantante dei Maneskin che ieri, ad Amsterdam, ha salvato la vita alla compagna di gruppo Victoria De Angelis. Il filmato è stato pubblicato su Twitter dall'account «eIeo met må again», un'amica dei due vincitori dell'Eurovision 2021, e ha già oltre 60mila visualizzazioni. Mostra i due artisti mentre sono appena usciti dall'auto e vengono accolti dagli amici. Si attardano, però, per strada. Victoria rimane nella corsia dedicata alle biciclette e gli scooter. Damiano, allora, vede che un motorino sta per sopraggiungere e investire la giovane ragazza bionda. La afferra per un braccio e la trascina verso di sé: evitando così che fosse colpita da due ragazzi che andavano a velocità sostenuta sulla corsia. Senza casco perché se si percorre quel tratto non è obbligatorio.

right after they arrived vic almost got hit by a scooter but damiano saved her lmao. vid credit @escjuliaa pic.twitter.com/miqpeSPQBN — eIeo met må again 🥺 (@teatrodiravol2) June 19, 2021

Damiano e Victoria non hanno riportato ferite

Poco dopo aver pubblicato il video dello sventato incidente, lo stesso account «eIeo met må again» ha inserito una foto che ritrae i Maneskin ad Amsterdam insieme agli amici. Nessuna conseguenza, dunque, dopo che lo scooter con due ragazzi sopra stava per colpire Victoria De Angelis.