Maneskin, Damiano fa il cantante neomelodico e il video diventa virale: la scena nel backstage fa impazzire il web

Può sembrare un montaggio, uno di quei classici doppiaggi che conquistano Tik Tok diventando virali in un batter d'occhio. Invece è tutto vero: in un video che sta viaggiando alla velocità della luce sui social si vede Damiano David, frontman dell’ormai famosissimo gruppo rock “Maneskin”, intonare una canzone neomelodica. Si tratta di “TU TU TU TA TA TA”, brano del cantante napoletano Kekko Dany pubblicato lo scorso aprile e il cui video ha superato le 8 milioni di visualizzazioni su Youtube, anche grazie all’incalcolabile quantità di persone che l’hanno cantato e ballato proprio su Tik Tok.

APPROFONDIMENTI PERSONE Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri, gli scatti in vacanza in... FAN IMPAZZITI Victoria dei Maneskin scatenata, la vacanza in Puglia diventa hot: su... SOCIAL Giorgia Soleri e Damiano, le foto della vacanza in Puglia e... PUGLIA Giorgia Soleri, total black in vacanza con Damiano David: scollatura...

Giorgia Soleri e Damiano, le foto della vacanza in Puglia e l'indizio sulla location (che non è sfuggito ai fan): ecco dove sono

Il video del cantante romano, della durata di qualche secondo, è un estratto della prima puntata - pubblicata il 10 agosto - di “Maneskin on the road”, serie che che Youtube ha voluto produrre seguendo la band italiana nel backstage del suo tour per i festival europei e per la data zero del tour italiano. Le immagini mostrano Damiano cantare «Stu core mio fa sempre tu tu tu tu ta ta ta, dimmell' comme aggia fà», parte più nota del singolo neomelodico, proprio durante un momento di svago durante il soundcheck della data di Lignano Sabbiadoro.

Curiosità sul virale brano neomelodico interpretato da Damiano: quello pubblicato da Kekko Dany è soltanto la terza versione della canzone. La prima, originale, porta la firma di Lino Tozzi. La seconda è invece cantata da Massimo e Gianni Celeste. Il pubblico dei social si è inevitabilmente scatenato: «Nel frattempo, in un altro universo, Kekko Dany esordice con la sua nuova canzone, “Zitti e buoni”», ha commentato un utente.