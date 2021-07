Maneskin, Damiano canta una frase razzista e si scusa: «Non sapevo cosa significasse»

Damiano David dei Maneskin si scusa con i fan. Il cantante della band romana è finito nell'occhio del ciclone per una frase dal contenuto razzista cantata in un concerto a Berlino lo scorso 16 giugno. La canzone "Black skinhead" del rapper statunitense Kanye West, reinterpretata in quella occasione dai Maneskin, contiene la frase «Stop all that coon shit», dove «coon» è un termine con accezione dispreggiativa che significa «negro».

APPROFONDIMENTI ROMA Maneskin in vetta alla hit parade da due settimane, non si arresta il... IL CASO Maneskin, oltre 7 milioni di visualizzazioni per "I wanna be... LA PROVOCAZIONE Maneskin, come hanno festeggiato la vittoria delle Nazionale:... MUSICA Maneskin, il video choc di «I wanna be your slave»... MUSICA Måneskin sul tetto del mondo: sono i più ascoltati su... NEW YORK I Måneskin conquistano Times Square: «Ancora increduli...

Maneskin, oltre 7 milioni di visualizzazioni per "I wanna be your slave": il gruppo scala le classifiche

Damiano ha quindi voluto fare chiarezza con un messaggio su Twitter: «Ho appena visto cos’è successo e voglio scusarmi profondamente per l’offesa che ho cantato nella canzone di Kanye qualche mese fa. Ho cambiato il resto del testo perché non volevo risultare offensivo». Il leader dei Maneskin spiega: «Non avrei mai detto qualcosa del genere intenzionalmente. So che ciò che ho fatto è sbagliato e voglio scusarmi con tutti voi. Avrei dovuto informarmi meglio su ciò che stavo cantando. Ci scusiamo se abbiamo ferito o mancato di rispetto a qualcuno. Questa sarà una lezione per il futuro e faremo il nostro meglio per istruirci». Dopo mesi di grandi successi, un piccolo passo falso al quale Damiano ha prontamente risposto in maniera semplice e corretta.