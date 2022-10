Maneskin a "Che Tempo che Fa": «Sesso, droga e rock 'n' roll? Idea superata». Annunciate date all'Olimpico e a San Siro

Maneskin ospiti di Che Tempo Che Fa. Dopo aver suonato dal vivo la loro ultima hit, "The Loneliest", Fabio Fazio ha accolto la band sui dei divanetti. Damiano ha subito ironizzato: «La mia prima intervsita seduta? Lo faccio per mia mamma». «Le cose vanno ad una felicità tale per la quale è veramente difficile pensarci e rendersene conto. Però poi quando sali su palchi come Rock in Rio e Coachella ti rendi conto...», ha aggiunto poi il frontman rispondendo alle domande del conduttore.

I Maneskin sono nominati agli Mtv Ema 2022 e agli American Music Awards: «Non avrei immaginato che potesse accadere con questa velocità - ha detto Damiano - saremmo stati dei matti a pensarlo». E sul presunto incidente sul set del video ha chiarito: «È stata una battuta, ma ho avuto paura davvero».

Victoria aveva poca voce e ha spiegato: «Ieri è stato il compleanno di mia sorella...». Chi ama di più fare festa? Damiano non ha dubbi: «I due biondi, Thomas e Victoria, quando andiamo in giro per il mondo ci piace uscire». Il frontman poi ha spiegato: «Quella di "sesso, droga e rock 'n' roll" è un'idea molto superata. Dobbiamo avere rispetto, sia per noi stessi che per chi ci segue».

"Le cose vanno ad una felicità tale per la quale è veramente difficile pensarci e rendersene conto. Però poi quando sali su palchi come Rock in Rio e Coachella ti rendi conto..."@thisismaneskin a #CTCF pic.twitter.com/nCTWm7y6qA — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 16, 2022

Manekin all'Olimpico e a San Siro

I Maneskin hanno poi concluso con un grande annuncio: «Faremo i nostri primi stadi, quello della Roma e quello dell'Inter». Le due date: il 20 luglio all'Olimpico e il 24 luglio a San Siro.

Maneskin, "The Loneliest" è l'ennesimo record

I Maneskin sono in questo momento gli artisti italiani più ascoltati al mondo, con più di 6 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e 289 certificazioni globali tra cui 15 dischi di diamante, 230 dischi di platino e 44 dischi d’oro. La band dei record è ospite di Fabio Fazio a pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo "The Loneliest", la nuova canzone più ascoltata al mondo nel primo giorno (7 ottobre 2022), entrando nelle classifiche di 28 Paesi e piazzandosi come più alta nuova entrata nella Top Songs Global Chart di Spotify. Il 26 ottobre riprenderanno il loro tour mondiale da Città del Messico, che li porterà in oltre 20 città degli Stati Uniti e del Canada, prima di intraprendere il tour europeo riprogrammato per il 2023.