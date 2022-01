Maneskin, un altro trionfo negli Usa a Rockin’ Eve, lo speciale di Capodanno dell'Abc Video

Maneskin, la rock band romana inizia il 2022 come aveva chiuso il 2021: fra gli applausi. E di nuovo all'ombra della bandiera degli Stati Uniti. Ancora un successo, insomma, nella nuova esibizione alla tv statunitense sul palco del “Rockin’ Eve”, lo speciale di Capodanno trasmesso dalla Abc, condotto da Ryan Seacrest. E i loro album “Teatro d’ira – Vol 1” supera su Spotify il miliardo di ascolti.

APPROFONDIMENTI IL POST Damiano dei Maneskin, fan preoccupati per l'assenza dai social.... SOCIAL Natale 2021, gli auguri dei vip su Instagram: dalla foto hot di... PERSONE Maneskin, Damiano David nei panni di Paul Newman nel docufilm?... IL REPORT Damiano dei Maneskin icona del 2021, è lui l'influencer... ROMA Maneskin, Damiano: relax dopo la vittoria all’Eurovision in un... SPETTACOLI X Factor: i Maneskin fanno impazzire il Forum di Assago. Il video...

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Put your loving hands together for that <a href="https://twitter.com/thisismaneskin?ref_src=twsrc%5Etfw">@thisismaneskin</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/RockinEve?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#RockinEve</a> performance! 👏 <a href="https://t.co/aNOuEFKxEc">pic.twitter.com/aNOuEFKxEc</a></p>— New Year’s Rockin’ Eve (@RockinEve) <a href="https://twitter.com/RockinEve/status/1477114121246031872?ref_src=twsrc%5Etfw">January 1, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">And now a New Year's message from The White House 🇺🇸<a href="https://twitter.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw">@POTUS</a> <a href="https://twitter.com/FLOTUS?ref_src=twsrc%5Etfw">@FLOTUS</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/RockinEve?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#RockinEve</a> <a href="https://t.co/g43A7hztXn">pic.twitter.com/g43A7hztXn</a></p>— New Year’s Rockin’ Eve (@RockinEve) <a href="https://twitter.com/RockinEve/status/1477105442585145344?ref_src=twsrc%5Etfw">January 1, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<iframe width="550" height="330" src="https://www.youtube.com/embed/5GeHrbncMvE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>