Teo Mammucari e l'addio a Le Iene, Belen Rodriguez lo saluta in diretta: «Ecco perché non lo vedete qui al mio fianco»

Prima puntata de le Iene senza Teo Mammucari. Belen Rodriguez ha aperto il programma salutando il conduttore che non tornerà più alla conduzione della trasmissione di Italia1. Sul suo addio, ci sono stati numerosi rumors, qualcuno ha parlato di una lite furibonda tra Mammucari e l'autore Davide Parenti, sebbene la versione ufficiale sia relativa a sopraggiunti impegni dell'artista verso altri progetti. Teo Mammucari sarà sostituito, a partire dalla prossima settimana, da Max Angioni.

Il saluto di Belen

«Salutiamo il nostro amico Teo Mammucari. Se non lo vedete qui al mio fianco, lui resta un professionista che ha fatto grande questo programma. Noi gli mandiamo un abbraccio e un arrivederci». Il conduttore e cabarettista ha reagito replicando proprio le parole della ormai ex collega argentina, ringraziando di cuore. Teo Mammucari non ha mai ufficialmente replicato a quanto successo e questa storia è di fatto la sua prima reazione all'addio prematuro alla trasmissione.

Cosa è successo

Nonostante dalla redazione de Le Iene sia stato precisato che non c'è stata alcun tipo di rottura tra Teo Mammucari e la direzione del programma, rumors dicono che tutto sarebbe nato da un video che Teo Mammucari ha condiviso sul suo profilo pubblico di Instagram. Una storia che non sarebbe stata gradita da Davide Parenti, patron del programma. Da qui, la presunta lite e l'allontanamento di Teo Mammucari, il quale avrebbe lasciato lo studio pochi minuti prima dell'inizio delle registrazioni. Teo Mammucari proseguirà le sue precedenti collaborazioni in Mediaset, come per esempio quella di giudice della prossima edizione di "Tu sì que vales".