Malore improvviso, la meteorologa si accascia in diretta: momenti di panico per gli altri conduttori

Un malore improvviso in diretta, con la presentatrice che si accascia e finisce con la fronte sul tavolo e poi per terra. Paura in diretta sulla Cbs, tv americana, dove due giorni fa, 18 marzo, durante una trasmissione delle 7 del mattino la meteorologa Alissa Carlson Schwartz ha perso i sensi ed è scivolata dalla sedia all'improvviso.

Malore improvviso per la meteorologa

Momenti di panico per gli altri conduttori, increduli davanti a ciò che stava succedendo. Qualche ora dopo ci ha pensato lei stessa a rassicurare tutti i telespettatori, con un post sul suo profilo Facebook: Grazie per i vostri messaggi e telefonate, sto bene!, scrive Alissa.



Ovviamente sui social sono spuntati i soliti no-vax, americani e (nelle ultime ore) anche italiani, a incolpare il vaccino anti Covid anche per il lieve malessere della Schwartz, di cui non si conosce peraltro lo stato di salute né se si sia vaccinata o meno. Peccato che Alissa, spiega Tmz, non sia nuova a episodi simili: già in passato, nel 2014, aveva avuto un malore in diretta, e qualche anno dopo, nel 2018, aveva raccontato di aver scoperto di avere piccoli problemi cardiaci. Ma ciò che più importa, al netto dei soliti commenti (apparsi anche dopo il malore di qualche giorno fa di Jerry Calà è che ora stia bene.