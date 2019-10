Mahmood, il maxi-orecchino d'oro (a forma d'orecchio) divide i social: «Ma non ti fa male?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

non è certo noto per la sobrietà dei suoi outfit, ma nell'ultima foto pubblicata susembra aver superato davvero ogni limite. Il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, infatti, sfoggia orgoglioso un enorme orecchino d'oro a forma di orecchio. Il gioiello è così grande da coprire interamente l'orecchio sinistro di Mahmood. Inoltre il vistoso accessorio, prodotto da, avrebbe un valore di mercato superiore aio.Su Instagram i follower di Mahmood si spaccano, fra chi apprezza l'appariscente copri-orecchio e chi, invece, lo critica. Una follower scrive «sono perplessa», mentre un'altra rassicura «sei gnocco». Un utente invece ironizza: «Ma non ti fa male l'orecchio?». Ma il commento più divertente è senza dubbio quello del giovane producer Kharfi che scrive: «Il famoso orecchio di Van Gogh perduto».