Mahmood ha appena vinto il festival di Sanremo. La dimostrazione che l’incontro di culture differenti genera bellezza. #top #culture https://t.co/30QQORiYkW — Elisa Isoardi (@ElisaIsoardi) 10 febbraio 2019

, fresco vincitore di, può contare su un'estimatrice per niente scontata:. «Mahmood ha appena vinto il festival di Sanremo. La dimostrazione che l’incontro di culture differenti genera bellezza. #top #culture», ha scritto sula ex fidanzata di, in netto disaccordo con il ministro dell'Interno che non ha nascosto le sue perplessità per la vittoria del rapper iltalo-egiziano (ma nato e cresciuto a Milano).Il post di Elisa Isoardi ha inevitabilmente scatenato l'ironia social di chi vuole leggere la sua presa di posizione come una sorta di ripicca nei confronti dell'ex. «Elisa Isoardi is the new Veronica Lario», è uno dei commenti più rappresentativi apparsi su Facebook. Ma sono molti anche quelli che la attaccano senza mezzi termini dandole in sostanza della «venduta» alle cause della sinistra perché considerano la vittoria di Mamhood pilotata e "politica".Un dettaglio non da poco: tra chi ha ritwittato la conduttrice de La prova del cuoco c'è anche Laura Boldrini, una delle maggiori avversarie di Matteo Salvini.