Eurovision, quando cantano Mahmood e Blanco? Scaletta e orario di esibizione

Mahmood e Blanco finalmente sul palco di Eurovison 2022 in occasione dell'attesissima finale, in programma stasera al PalaOlimpico di Torino. I vincitori del Festival di Sanremo, infatti, non hanno preso parte alle semifinali, essendo già qualificati di diritto all'atto conclusivo del contest canoro europeo. Secondo la scaletta della finale, stasera l'Italia sarà la nona Nazione in gara a salire sul palco, subito dopo l'Armenia.

A che ora cantano Mahmood e Blanco?

L'esibizione di Mahmood e Blanco è prevista alle ore 21.54. Secondo la rigida scaletta dell'Eurovision, la meravigliosa "Brividi" sarà ascoltata da tutta Europa nella prima metà della serata. Da quel momento in poi il resto del Continente potrebbe decidere di premiare la canzone vincitrice dell'ultimo Sanremo, regalando all'Italia un incredibile bis dopo la vittoria dei Maneskin dello scorso anno.

La scaletta della finale

Questo l'ordine di esibizione delle 25 Nazioni qualificate per la finale di Eurovision 2022. Apre la Repubblica Ceca, Italia nona, chiusura con l'Estonia:

Repubblica Ceca: We Are Domi - Lights Off Romania: WRS - Llámame Portogallo: MARO - Saudade, Saudade Finlandia: The Rasmus - Jezebel Svizzera: Marius Bear - Boys do cry Francia: Alvan & Ahez - Fulenn Norvegia: Subwoolfer - Give that wolf a banana Armenia: Rosa Linn - Snap Italia: Mahmood & Blanco - Brividi Spagna: Chanel - SloMo Olanda: S10 - De diepte Ucraina: Kalush Orchestra - Stefania Germania: Malik Harris - Rockstars Lituania: Monika Liu - Sentimentai Azerbaijan: Nadir Rustamli - Fade to black Belgio: Jérémie Makiese - Miss you Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord - Die together Islanda: Systur - Með hækkandi sól Moldavia: Zdob si Zdub & Advahov Brothers - Trenuletul Svezia: Cornelia Jakobs - Hold he closer Australia: Sheldon Riley - Not the same Regno Unito: Sam Ryder - Space man Polonia: Ochman - River Serbia: Konstrakta - In corpore sano Estonia: Stefan - Hope

Come si vota

Il giudizio è formato per il 50% dal pubblico che si esprime tramite televoto e per il restante 50% da una giuria di esperti. I risultati vengono sommati e decretano il vincitore finale. Ogni telespettatore può esprimere al massimo 5 preferenze. Ecco come votare: