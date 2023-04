Mago Silvan: «Sono schedato dall'Interpol, non posso entrare al Casinò. Una volta rimasi chiuso in un baule, stavo per morire»

L'incontro con un mago di paese a 7 anni gli fece capire quale doveva essere la sua strada. «Chiuso a chiave nella mia stanzetta rifacevo esperimenti appresi sui libri antichi, recitando le formule magiche. Il mio amico, figlio del farmacista, mi procurava i componenti chimici per l'autocombustione. Una volta mi sono bruciato le sopracciglia, un'altra ho dato fuoco alla tovaglia», racconta Aldo Savoldello, in arte mago Silvan, al Corriere della Sera .

I suoi genitori non erano proprio felicissimi. «Per disperazione papà diede fuoco alla valigia in cui tenevo tutti i miei giochi. E mi portò dallo psichiatra. Feci un trucchetto pure a lui. Tagliai in due una cordicella, me la misi in bocca e la tirai fuori intera. Il professore restò a bocca aperta. "Come hai fatto caro?". "Sono un mago". "Mi sa che hai ragione"». A 18 anni il grande salto. «La Pampanini mi consigliò di chiamarmi come lei, ma senza la a: Silvan. E così mi hanno conosciuto in tutto il mondo, a parte in Germania dove divento Zilvani».

I numeri andati storti

Centocinquanta grandi illusioni ma c'è stata qualche volta in cui non è andata come doveva. «Eseguivo il numero della donna tagliata in tre pezzi. La ragazza si mosse, la graffiai con la lama e lei quasi svenne. Mi fermai subito. O quando ero chiuso nel baule, ma l'assistente perse la chiave che avrebbe dovuto tenere in tasca. Dovettero chiamare un fabbro a liberarmi, stavo soffocando, me la sono vista brutta».

Schedato dall'Interpol

Silvan racconta di essere schedato dall'Interpol. «Non posso giocare a carte al casinò. Solo dadi e roulette. Ho giocato un anno a Las Vegas, osservando la spinta che il croupier dava alla ruota, riuscivo a prevedere dove si sarebbe fermata la pallina. Vincevo».

I trucchi con i vip

« A Sanremo feci sparire 25 persone in diretta tv. Anna Falchi l'ho fatta levitare. Carmen Russo e Gabriella Carlucci le ho tagliate in due con la sega circolare. Raffaella Carrà si sdraiava sulle punte di tre scimitarre. "Mi raccomando eh", mi diceva ridendo, ma non aveva paura, la adoravo».