Morto Salvatore Gulisano, il Mago Gabriel lanciato dalla Gialappa's a Mai dire tv

Ieri purtroppo ci ha lasciato un artista a cui sono molto affezionato ed a cui ho voluto Bene, Il Mago Gabriel (al secolo Salvatore Gulisano) una figura fuori dagli schemi tradizionali ... ma con un grande Cuore!

Riposa in pace Gabriello ... ti voglio dare l’ultimo saluto con il nome affettuoso con cui ti ho sempre chiamato ... il Tuo Reno (come mi chiamavi Tu !!! ) Sentite condoglianze alla Famiglia , anche da Parte di Mio Fratello Alex e di mio Papa' Ezio che ti hanno accompagnato in tantissime ''avventure'' artistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salvatore Gulisano, l'uomo diventato celebre al grande pubblico televisivo per il personaggio del. Scoperto e lanciato dalla Gialappa's Band a Mai dire tv , ilse ne è andato all'età di, nato a Palermo ma torinese d'azione, era diventato famoso grazie alall'inizio degli anni '90: scovato dalla Gialappa's in una tv locale, grazie a Mai dire tv riuscì a conquistare il pubblico televisivo di tutta Italia. Dopo quell'esperienza, continuò ad apparire in tv come ospite in diverse trasmissioni. Ad annunciare la morte è stato il promoter, che ha voluto ricordare così il suo amico di lunga data.» - ha scritto Renato D'Herin - «».