Madonna incontra i genitori del suo toy boy 26enne, la mamma: «Credo potrebbero sposarsi»

Madonna conosce i genitori del suo fidanzato. La pop star di 61 anni e Ahlamalik Williams, 26 anni, ballerino della sua compagnia stanno insieme ormai da qualche tempo e pare che lei abbia conosciuto la mamma e il papà del suo giovanissimo compagno.



«Ci ha detto che è così innamorata di lui, che non avremo nulla di cui preoccuparci perché se ne prenderà cura», hanno rivelato i genitori del 26enne al Mirror. Laurie, 55 anni e Drue, 59, tutti e due più giovani di Madonna, sembra che conosceranno a breve la pop star che pare abbia intenzioni molto serie con il suo Ahlamalik.



La famiglia del ragazzo sembra approvare la sua futura nuora, tanto che la mamma ha dichiarato di essere convinta che i due potrebbero presto sposarsi. Ha aggiunto che Madonna sembra essere convinta del sentimento che prova per il figlio e che loro si sentono tranquilli e sono felici per la coppia. Ultimo aggiornamento: 23 Dicembre, 12:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA