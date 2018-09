Madonna, la star che non si arrende

Vita, carriera, amori, moda, sogni. E sfide. C'è tutto il mondo di Madonna, tra provocazioni e rivoluzioni, nel libro Madonna. L'icona del pop di Valeria Arnaldi. In occasione dei sessant'anni di Madonna Louise Veronica Ciccone (compiuti il 16 agosto), per la prima volta un'indagine sulle ragioni del suo successo, alla ricerca del segreto della sua eterna giovinezza. La popstar, infatti, ha attraversato i decenni, superando anche critiche e attacchi, rimanendo sempre saldamente sul podio. Il volume, corredato da un ricco apparato iconografico, racconta il suo percorso, dai sogni d'infanzia fino alla consacrazione, passando per hit, cinema, premi, passerelle, stile, arte, tributi.