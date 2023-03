Madalina Ghenea, età, fidanzato, figli e carriera: chi è la modella attrice ospite a Verissimo

Madalina Ghenea ospite a Verissimo. La modella e attrice di origini rumene ha conquistato il pubblico italiano che oggi la segue anche sui social dove vanta oltre un milione di follower con i quali condivide molti momenti delle sue giornate e scatti strepitosi che diventano virali. Oggi arriva nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi senza filtri. Ma chi è Madalina Ghenea?

Madalina Ghenea, chi è: i primi passi nella moda

Madalina Diana Ghenea (questo il nome per esteso) è nata l’8 agosto 1987, ( ha quasi 36 anni) a Slatina in Romania. Dopo aver studiato pianoforte e danza classica, a 15 anni decide di intraprendere la carriera di modella. Si trasferisce allora a Milano e muove i primi passi sulle passerelle mantenendosi intanto con un lavoro nella ristorazione. Oltre che in Italia, Ghenea sfila poi nel suo Paese natale e nel resto d’Europa, in Giappone e anche in Sudafrica.

La carriera

Nel 2007 viene scelta per girare il videoclip di Il tempo tra di noi, brano di Eros Ramazzotti. Si tratta di un primo approccio alla recitazione, che trova poi ulteriore spinta tre anni più tardi, quando Ghenea diventa protagonista degli spot televisivi della compagnia telefonica 3 assieme a Teresa Mannino e Raoul Bova. L’anno successivo partecipa a Ballando con le stelle, accompagnata dal professionista Simone Di Pasquale. Nello stesso anno fa il suo esordio al cinema con la pellicola I soliti idioti – Il film e poco dopo partecipa anche alla serie TV omonima. Recita poi in Razzabastarda, film diretto da Alessadro Gasmann che le vale anche un paio di premi tra cui il Premio Afrodite come rivelazione dell’anno. Nello stesso periodo appare in un video musicale di Madonna ambientato in Italia. Negli anni successivi Ghenea prende parte a pellicole via via più importanti, recitando piccoli ruoli accanto a grandi nomi del cinema italiano e internazionale. Nel 2013 affianca anche Jude Law in Dom Hemingway, poi partecipa alla serie TV I Borgia e al film Youth – La giovinezza di Paolo Sorrentino. Recita poi in altre due pellicole statunitensi: prima Zoolander 2 di Ben Stiller e poi All You Ever Wished For. Nel 2021 infine prende parte all’attesissimo film House of Gucci, con protagonista una camaleontica Lady Gaga. Nel 2022 è stata impegnata nel film Deep Fear che è stato presentato al Festival di Cannes. In quell’occasione, Madalina ha sfilato sul red carpet lasciando il segno e tutti a bocca aperta.

Vita privata

Madalina Diana Ghenea si lega per un anno al calciatore ghanese Kevin Prince Boateng, poi tra la fine del 2012 e l’estate del 2013 frequenta l’attore Gerard Butler, ma la relazione tra i due finisce presto. Pochi mesi dopo ha un flirt con il collega Michael Fassbender, conosciuto al Toronto International Film Festival. Nel 2016 si lega brevemente allo stilista Philipp Plein. La relazione sembra essere molto intensa, tanto che i due si fanno tatuare una fede all’anulare destro. Tutto però finisce presto e i due fanno sparire le foto dai social. Qualche tempo dopo, la modella comincia a frequentare l’imprenditore Matei Stratan ricco imprenditore conosciuto a Budapest e figlio di una nota famiglia rumena. La loro è stata una storia importante tanto che i due hanno avuto una bambina, Charlotte, nata il 4 aprile 2017. Sembra, però, che l’attrice sia stata più volte tradita dal suo uomo e così nel 2019 la loro relazione è finita. Successivamente Madalina si sarebbe frequentata con Leonardo Del Vecchio, almeno questo ha raccontato il gossip, ma ad oggi sembra che l’attrice sia single e si stia concentrando soltanto sull’amore per sua figlia con la quale trascorre tutto il suo tempo libero insieme.