Barbara D'Urso , l'annuncio commosso in diretta a Pomeriggio 5 : «È morto per coronavirus . Ciao...». La conduttrice di Pomeriggio 5 ha comunicato ai telespettatori la morte di una persona cara. «È morto Franco Galelli, cameramen e storico collaboratore di Mediaset. Per noi era Gallo. Franco combatteva da tempo con un brutto male e il coronavirus ha aggravato la situazione. Il mio abbraccio va alla sua famiglia. Ciao Gallo...».

Ultimo aggiornamento: 20:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA