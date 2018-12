Lupin III, quaranta anni fa nascevano le prime gesta del ladro gentiluomo

Quaranta anni fa nascevano le gesta del ladro gentiluomo. Compie infatti 40 anni il debutto cinematografico di Lupin III. "Lupin III - La pietra della saggezza" che usciva infatti in Giappone il 16 dicembre del 1978. In Italia la mania per il ladro gentiluomo nato dalla penna di Monkey Punch doveva ancora nascere: la prima stagione della serie televisiva sarebbe arrivata solo nel 1979 e, sulla scia del suo successo, anche la prima edizione del film, arrivato nelle sale italiane con il titolo di "Lupin III".

