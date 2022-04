Lulù Selassiè rompe il silenzio: «Ho scoperto di essere stata lasciata da Manuel dal comunicato. Ora basta, ecco la verità»

Hanno fatto sognare milioni di telespettatori con la loro storia ma il finale non è stato “E vissero felici e contenti...” Tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo l'amore è giunto al capolinea. Un viaggio che è durato qualche mese e poco più e la notizia della loro rottura lascia tutti senza parole visto che già parlavano di matrimonio e figli. La bolla del Gf Vip è scoppiata e la realtà si è mostrata diversa da quella che era nel loft di Cinecittà. Nelle scorse ore la principessa è tornata a parlare delle cause che hanno portato al the end e i tuoni si sono abbattuti contro Franco Bortuzzo, il padre di Manuel. Già da ieri la sorella Selassiè aveva fatto intendere che dietro la rottura ci fossero «terze persone», ma oggi la verità è venuta fuori, almeno quella di Lulù, con nomi e cognomi.

Lulù Selassiè, la verità sulla fine con Manuel Bortuzzo

Non sarebbe mai arrivare ad accusare Franco la principessa ma ora è stanca di tutelare gli altri, ora deve pensare a «se stessa e la sua famiglia». Spiega tutto in due storie Instagram l'ex gieffina. Non è stata lei a voler far naufragare la storia, nè la fine è da ricercare nel suo atteggiamento, Lulù grida a gran voce contro «tutto il contesto attorno». La causa è quindi da cercare nella famiglia dell'ex nuotatore per la principessa. «Non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti».

Le dichiarazioni della principessa

La Selassiè si aspettava che una volta finito il reality le cose sarebbero cambiate e che le «avrebbero dimostrato rispetto e sincerità. Cosa che, ahimè, sono qui per dirvi che non c’è mai stata», ha aggiunto Lucrezia. Risolto poi l'altro mistero relativo al “segui” da Instagram toltole da Franco Bortuzzo. In realtà è stato il contrario. Lei e Clari hanno deciso di bloccare l’uomo per «certi motivi che non voglio esternare». Non ha spiegato perè le motivazioni.

Ha specificato inoltre la Selassiè che lei ha saputo della decisione di manuel dal comunicato che il ragazzo ha inviato all'Ansa, parole poi condivise anche sulle pagine social dell'ex nuotatore. Bortuzzo ha quindi scelto da solo di annunciare la fine del rapporto, questione che «ha fatto molto male» alla Selassiè.

Manuel, le accuse della Contrafatto

E mentre si vocifera di un possibile ritorno di fiamma tra Manuel e la ex fidanzata Federica Pizzi, dopo che i due sono stati avvistati insieme nelle scorse ore, l'atleta paralimpica Monica Contrafatto ci va giù pesante contro l'ex vippone. «Si sono lasciati?! Strano…era così palesemente innamorato di far bella figura», ha scritto, Monica accusa Manuel di aver approfittato delle visibilità della situazione a suo piacimento. Già durante la messa in onda del Gf Vip Monica aveva tuonato contro Bortuzzo: «Stare in carrozzina non giustifica nessuno a prendersi gioco di una ragazza e che, per quanto lei possa essere pesante, non può trattarla a suo piacimento e uso. Il recupero psico-fisico non c’entra con tutto ciò. Se fosse stato un normo sarebbe stato già asfaltato. Trattatelo da normo perché la prima diversità sta da chi ci difende tutto».