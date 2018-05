Luigi Favoloso, l'addio di Nina Moric e di Patrizia: «Mi dispiace, ma non sono pentito»

di Ida Di Grazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rapporto traha messo in cirsi il rapporto con. Poco prima della diretta della Moric ha chiamato la D'urso per comunicare la fine della sua relazione.Nel Confessionale, Favoloso viene a conoscenza di tutti i messaggi e dei post scritti da Nina: "Me lo aspettavo, però mi sono accorto che mancavano alcune cose nel nostro rapporto. Patrizia mi ha dato delle attenzioni che da un po' mi mancavano e mi ha detto delle cose che da un po' non mi sentivo dire. Non doveva andare così, mi dispiace, ma non ne sono pentito". Luigi hadavanti a sé ha un pulsante che gli permetterebbe di fare una telefonata e parlare con Nina, ma decide di non premerlo: "Ora non me la sento di parlarle; lo faremo quando uscirò da qui".​