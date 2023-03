Lucio Battisti oggi avrebbe compiuto 80 anni: da Sanremo alla morte, storie e curiosità di un genio della musica italiana

Oggi, 5 marzo 2023, Lucio Battisti avrebbe compiuto 80 anni. Il 5 marzo 1943, infatti, nel comune reatino di Poggio Bustone nasceva Battisti, destinato a diventare una delle personalità più influenti del cantautorato italiano. Il suo compleanno cade dunque esattamente un giorno dopo quello di un altro indimenticabile Lucio della musica italiana, Dalla, che oggi avrebbe a sua volta avrebbe compiuto 80 anni. Ecco alcune sue curiosità.

Lucio Battisti ha partecipato solo una volta al Festival di Sanremo: nel 1969 con la canzone Un'avventura, brano presentato sia come interprete che come autore. In quell'occasione, però, Battisti arrivò soltanto nono.

All'inizio dell’estate del 1968, la stampa italiana aveva diffuso la notizia di una presunta relazione tra Lucio Battisti e la cantante inglese Julie Driscoll. La notizia era stata addirittura accompagnata da alcune foto dei due seduti a un tavolino, a Santa Margherita, insieme a Brian Auger e agli altri musicisti dei Trinity, la band in cui cantava Julie Driscoll. Tempo dopo, però, si scoprì che la notizia era stata inventata dalla Ricordi per attirare l'attenzione del pubblico intorno ai due artisti, in vista di una possibile partecipazione a Sanremo.

Agli esordi della sua carriera, i vertici della casa discografica di Battisti, Ricordi, non volevano saperne di ritrarlo in copertina perché credevano che Lucio non fosse sufficientemente interessante, da un punto di vista estetico, per il pubblico. Per questo Battisti e Ricordi scesero a compromessi: Per Una Lira avrebbe ritratto Lucio di spalle intento ad abbracciare una ragazza, con una moneta da una lira su sfondo.

La morte di Battisti, il 9 settembre del 1998, a 55 anni, è ancora oggi avvolta da un alone di mistero, perché la famiglia del cantautore non ha voluto che venisse reso noto il bollettino medico. Il comunicato ufficiale, infatti, aveva parlato soltanto di "complicanze in un quadro clinico severo sin dall'esordio". Il suo funerale, inoltre, si era svolto in forma estremamente privata, con sole venti persone a rendergli l'ultimo saluto.