Lucio Battisti da mezzanotte sbarca online: le canzoni con Mogol su Spotify e altre piattaforme streaming

Le canzoni di Battisti e Mogol tornano a portata di click: l'attesa è finalmente finita. i brani saranno disponibili dalla mezzanotte su Spotify e tutte le piattaforme streaming. Ad annunciarlo è stata Sony Music. Lucio Battisti, uno dei grandi della musica italiana, torna così "libero" proprio il 29 settembre, che è anche il primo di un'infinita serie di successi in coppia con Mogol.

Sony Music infatti ha reso noto che, «grazie alla decisione dell'Editore Acqua Azzurra di tornare a conferire mandato a Siae per la raccolta e ripartizione dei diritti sulle opere musicali di propria titolarità sulle piattaforme online, torna a distribuire le relative canzoni, interpretate da Lucio Battisti, su tutte le piattaforme online di streaming e di download», dalla mezzanotte di oggi.

Intanto è uscita la seconda raccolta dell'opera

Battisti come non lo hai mai ascoltato

: 48 brani estratti direttamente dai nastri analogici originali restaurati e rimasterizzati a 24 bit /192 KHZ, ritenuta la migliore definizione possibile al momento. Targato Sony Music, il booklet arriva a due anni dall'uscita del primo Masters.

Era un innovatore, gli piaceva sperimentare, si appassionava a tante cose diverse e le voleva approfondire dalla fotografia al windsurf - ha detto Mario Lavezzi, compositore, produttore e collaboratore per anni della coppia Battisti-Mogol in un incontro nella sede Sony a Milano - Poi la sua famiglia ha fatto di tutto per farlo dimenticare

.

“Seduto in quel caffè, io non pensavo a te"... Anno 1967, un incipit da brividi per una canzone storica che sbarca online dalla mezzanotte, da quando saranno disponibili dodici album della coppia di autori (nella foto, sotto).non saranno disponibili perché "l'Editore Aquilone non ha ancora deciso di tornare a conferire mandati per l'amministrazione delle relative opere sulle piattaforme online". "È un giorno importante - commenta Sony - per tutti i fruitori di musica sulle piattaforme digitali, soprattutto in riferimento ai più giovani che, dalla mezzanotte di oggi, potranno finalmente ascoltare gli innumerevoli successi creati da Lucio Battisti e Mogol, il più grande binomio artistico della musica italiana di sempre".