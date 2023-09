Luciano Rossi, morto l'autore di “Se mi lasci non vale”: aveva 77 anni

Musica in lutto: è morto a Roma, all'età di 77 anni, il cantautore Luciano Rossi, autore di brani come “Se mi lasci non vale” e Ammazzate oh!.

Angus Cloud di Euphoria morto a 25 anni: l'attore aveva perso suo padre una settimana fa

Nel 1976 fu la volta dell'album Aria pulita, che contiene Senza parole e Se mi lasci non vale canzone portata poi al successo da Julio Iglesias e interpretata da tantissimi altri artisti. Scrisse per Nicola Di Bari, I Vianella, Bobby Solo, Ornella Vanoni, Lando Fiorini, realizzò colonne sonore per il grande schermo e la sigla finale del programma televisivo Tappeto volante condotto da Luciano Rispoli su Telemontecarlo.